Nadal süprize izin vermedi

Kerber ve Sharapova elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal çeyrek finale kaldı, tek kadınlarda Angelique Kerber ve Maria Sharapova elendi.Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Çek Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.Erkeklerde günün sürprizini ABD'li Frances Tiafoe gerçekleştirdi. Tiafoe, 20 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, ABD'li Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi ve 4. turu geçemedi.Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova'yı 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.Avustralya Açık'ta 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çek Petra Kvitova ise ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.