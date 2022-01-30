Nadal: 'Hislerimi tarif edemiyorum'

Sezonun ilk grand slam Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyonluğa ulaştı.



Finalde karşılaştığı Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden ve kariyerinin 21. grand slamini kazanarak tarihe geçen İspanyol raket maçın ardından konuştu.



Zaferin ardından duygusal anlar yaşayan Nadal, karşılaşmanın en duygusal maçlarından birini olduğunu söyledi.



İŞTE NADAL'IN AÇIKLAMALARI:



"Zor olduğunu biliyorum Daniil için. O harika bir şampiyon. Ben de bulundum kaybeden pozisyonunda, kupaya çok yakınken. Şüphe yok ki bu kupayı kaldıracaksın günün birinde."



"Tenis kariyerimdeki en duygusal maçlardan biriydi. Bu kortu Daniil ile paylaşmak şerefti."



"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İnanılmaz bir deneyimdi. Oynayabilecek miyim burada, onu bile bilmiyordum. Şimdi kupayla elimde duruyorum. Geri dönmek için ne kadar savaştığımı anlatamam."



"En duygusal zaferlerimden biriydi. 3 hafta boyunca aldığım desteği, hayatımın geri kalanında kalbimde taşıyacağım."



"Çok çabaladım geçen sene. Zor anlarda takımım beni destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Zor anlarda da, iyi anlarda da yanımda oldular. Tenis turnuva organize etmenin zor olduğu zamanlarda Avustralya bunu organize etti. Ellerinden geleni yaptılar."



"1.5 ay önce son Avustralya Açık turnuvam olacağını söyleyebilirdim ama artık söylemiyorum. Hislerimi tarif edemiyorum. Geri dönebilmek için her şeyi yapacağım."





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