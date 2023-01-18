Nadal'dan Avustralya Açık'a erken veda

Teniste seznun ilk Grand Slam'i olan 2023 Avustralya Açık'ta beklenmedik bir erken veda yaşandı.



Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, turnuvanın 2. turunda mücadele ettiği dünya sıralamasında 63. sırada yer alan ABD'li Mackenzie McDonald'a 6-4, 6-4, 7-5'lik setlerle 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.



SAKATLIK YAŞADI



Rafael Nadal, karşılaşmanın ikinci setinde kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir sorun yaşadı ve sağlık molası aldı. Sakatlığına rağmen karşılaşmayı tamamlayan Nadal'ın durumu henüz netlik kazanmadı.



Rafael Nadal, geçtiğimiz yıl düzenlenen Avustralya Açık'ta finalde Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.





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