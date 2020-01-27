Nadal, Avustralya Açık'ta çeyrek final'de

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nadal, Avustralya Açık'ta çeyrek final'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 16:06
Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta 8. gün, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın formasını giydi.

Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.

Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.

Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlarda ise 30 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova, 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) ile geçerek son 8 isim arasına girdi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için