Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçını belindeki tutulma nedeniyle oynayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2021 14:31
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına belindeki tutulma nedeniyle çıkamadı.

Rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran Nadal'ın yerine Avustralyalı Alex de Minaur ile Roberto Bautista Agut karşılaştı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülke sayısının 12'ye düşürüldüğü ATP Kupası, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılıyor.

İspanya, kupada perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak. Dünya klasmanının 2 numarası Nadal'ın rakibi Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas olacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için