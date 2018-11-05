Nadal, ATP Dünya Turu Finalleri'nden çekildi

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "Geçen hafta karın kaslarımdaki problem nedeniyle Paris'teki turnuvadan çekilmek zorunda kaldım. Bu problemden dolayı Londra'daki ATP Dünya Turu Finalleri'nde de mücadele edemeyeceğim. Ayrıca ayak bileğimde teşhisi uzun zaman önce konan, beni rahatsız eden ve operasyon gerektiren bir sakatlık var. Bu boşluktan faydalanarak ayak bileğimden ameliyat geçirmeye karar verdim. Gelecek sezona tam anlamıyla hazır olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Nadal'ın turnuvadan çekilmesinin ardından Sırp Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 2018 yılını zirvede tamamlamayı garantiledi.İngiltere'nin başkenti Londra'da 11-18 Kasım'da düzenlenecek ATP Dünya Turu Finalleri'ne, Nadal'ın yerine ABD'li John Isner katılacak.