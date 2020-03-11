Naci Ünüvar'ın gözü Ziyech'in yerinde

Ajax'ın 16 yaşındaki Türk futbolcusu Naci Ünüvar, önümüzdeki sezon Chelsea'de oynayacak olan takım arkadaşı Hakim Ziyech'in yerini alabilmek için çok çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Naci Ünüvar'ın gözü Ziyech'in yerinde
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11 Mart 2020 02:36
Ajax'ın Türk genç yeteneği Naci Ünüvar, Chelsea'ye transfer olan takım arkadaşı Hakim Ziyech'in bu transferi hakettiğini söyledyerek takımda onun yerini alabilmek için çok çalışacağını söyledi.

Voetball International'a konuşan 16 yaşındaki Naci Ünüvar açıklamasında "Onunla gurur duyuyorum, yıllardır onu izleyerek ben de gelişiyorum. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu kadar iyi bir kulübe transfer olması kalitesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ziyech'in kendisine çok yardımcı olan isimlerden biri olduğunu söyleyen Ünüvar Ajax'ta onun halefi olacağına yönelik söylentilerle ilgili ise, "Daha fazla oynamak ve daha güçlü olmak için çok çalışıyorum. Takımıma daha fazla yardım etmek istiyorum" sözlerini kullandı.

Hakim Ziyech bilindiği gibi devre arasında 40 milyon euro bonservis bedeliyle önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere Chelsea'ye imza atmıştı.

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