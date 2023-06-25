Naci Ünüvar yeniden kiralanıyor

Trabzonspor'un Ajax'tan kiralayıp sezon sona ermeden sözleşmesini feshettiği Naci Ünüvar bu kez Twente'ye kiralanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Naci Ünüvar yeniden kiralanıyor
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25 Haziran 2023 01:26
Son güncelleme 25 Haziran 2023 01:28
Geçen sezon Trabzonspor'a kiralanan ancak bekleneni veremediği için sezon bitmeden sözleşmesi feshedilen Naci Ünüvar yeniden kiralanıyor.

Hollanda basınına yansıyan haberlere göre Ajax, Naci Ünüvar'ı yeniden kiralama konusunda Twente ile anlaşma sağladı. Ajax'ın Naci'nin Trabzonspor'da yeterli süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu ve bu kez Twente'nin bu anlamda doğru kulüp olduğuna inandıkları haberin devamında yer aldı.

20 yaşındaki Naci Ünüvar Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkmış ve 3 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Ajax altyapısından yetişen Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

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