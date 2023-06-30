Naci Ünüvar, Twente'ye kiralandı

Ajax'ın yıldız adaylarından olan Naci Ünüvar bir başka Hollanda takımı olan Twente'ye kiralandı.



Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren ancak istenilen performansı veremeyen Naci Ünüvar'a, Karadeniz ekibi teklif yapmadı. 20 yaşındaki Türk futbolcu, Hollanda Ligi'nde kaldı.



12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ



Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 12 maçta forma giyebilen Naci Ünüvar bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





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