Naci Ünüvar, Twente'ye kiralandı

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Naci Ünüvar bu sezon Hollanda'nın Twente kulübüne kiralandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Naci Ünüvar, Twente'ye kiralandı
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30 Haziran 2023 17:14
Son güncelleme 30 Haziran 2023 17:29
Ajax'ın yıldız adaylarından olan Naci Ünüvar bir başka Hollanda takımı olan Twente'ye kiralandı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren ancak istenilen performansı veremeyen Naci Ünüvar'a, Karadeniz ekibi teklif yapmadı. 20 yaşındaki Türk futbolcu, Hollanda Ligi'nde kaldı.

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 12 maçta forma giyebilen Naci Ünüvar bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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