Naci Ünüvar, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda deviyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu pazar günü Trabzon'da olacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Naci Ünüvar, Trabzonspor için geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2022 16:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi.

Bordo mavili ekip, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı. Naci Ünüvar, 28 Ağustos Pazar günü sabah 07:40'ta Trabzon'da olacak. Bordo mavili ekibin, oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ