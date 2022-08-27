Naci Ünüvar, Trabzonspor için geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi.



Bordo mavili ekip, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.



Trabzonspor başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı. Naci Ünüvar, 28 Ağustos Pazar günü sabah 07:40'ta Trabzon'da olacak. Bordo mavili ekibin, oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.



İSTATİSTİKLERİ



Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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