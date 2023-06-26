Naci Ünüvar'ın yeni adresi Twente

Geçen sezon Trabzonspor formasını kiralık olarak giyen Naci Ünüvar'ın yeni rotası belli oldu.
Bonservisi Ajax'ta bulunan genç kanat oyuncusu, önümüzdeki yıl bir başka Hollanda ekibi Twente'de görev yapacak.
Trabzonspor'da yeterli süre bulamadığı için hem Naci'nin hem de Ajax'ın rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Twente Kulübü'nün 20 yaşındaki oyuncu için oynama garantisi verdiği öne sürüldü.
Naci Ünüvar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Bonservisi Ajax'ta bulunan genç kanat oyuncusu, önümüzdeki yıl bir başka Hollanda ekibi Twente'de görev yapacak.
Trabzonspor'da yeterli süre bulamadığı için hem Naci'nin hem de Ajax'ın rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Twente Kulübü'nün 20 yaşındaki oyuncu için oynama garantisi verdiği öne sürüldü.
Naci Ünüvar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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