Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber

Ajax, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Naci Ünüvar'ı yeni sezonda başka bir kulübe gönderecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber
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04 Mayıs 2023 11:17
Sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar'ın yaşadığı son sakatlığın ciddi olduğu belirtildi.

Genç yıldızın sol arka adalesinde yırtık meydana gelirken, sezonu kapatma ihtimali yüksek. 19 yaşındaki futbolcu, çıktığı 12 maçta 3 gol attı.

Önümüzdeki yıl Naci'nin takımda devam etmesi beklenmiyor. Ajax'ın da oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir kulübe göndermek istediği konuşuluyor.

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