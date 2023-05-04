Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber

Sezon başında Ajax'tan kiralanan Naci Ünüvar'ın yaşadığı son sakatlığın ciddi olduğu belirtildi.
Genç yıldızın sol arka adalesinde yırtık meydana gelirken, sezonu kapatma ihtimali yüksek. 19 yaşındaki futbolcu, çıktığı 12 maçta 3 gol attı.
Önümüzdeki yıl Naci'nin takımda devam etmesi beklenmiyor. Ajax'ın da oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir kulübe göndermek istediği konuşuluyor.
Genç yıldızın sol arka adalesinde yırtık meydana gelirken, sezonu kapatma ihtimali yüksek. 19 yaşındaki futbolcu, çıktığı 12 maçta 3 gol attı.
Önümüzdeki yıl Naci'nin takımda devam etmesi beklenmiyor. Ajax'ın da oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir kulübe göndermek istediği konuşuluyor.
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