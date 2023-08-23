Naci Ünüvar: "Burada olmak çok güzel"

Twente forması giyen Naci Ünüvar, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Naci Ünüvar: 'Burada olmak çok güzel'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 20:08
Twente forması giyen Naci Ünüvar, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Türkiye'de olmanın özel bir duygu olduğunu söyleyen Naci Ünüvar, "Burada olmak çok güzel. Özel bir duygu. Fenerbahçe ile oynamak da güzel bir olay. Burada olmaktan ve böyle bir maç oynamaktan zevk almak gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Türkçe çoğu şeyi anlayabiliyorum ama İngilizce ile de kendimi kurtarabiliyorum. Geçen sene bir sakatlığım olmuştu. Şimdi bütün antrenmanlara katılıyorum. Yüzde 100'ümü verebiliyorum. Artık antrenmanlar daha güzel geçiyor" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery