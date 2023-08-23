Twente forması giyen Naci Ünüvar, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Türkiye'de olmanın özel bir duygu olduğunu söyleyen Naci Ünüvar, "Burada olmak çok güzel. Özel bir duygu. Fenerbahçe ile oynamak da güzel bir olay. Burada olmaktan ve böyle bir maç oynamaktan zevk almak gerekiyor." dedi.
Ayrıca, "Türkçe çoğu şeyi anlayabiliyorum ama İngilizce ile de kendimi kurtarabiliyorum. Geçen sene bir sakatlığım olmuştu. Şimdi bütün antrenmanlara katılıyorum. Yüzde 100'ümü verebiliyorum. Artık antrenmanlar daha güzel geçiyor" diye konuştu.
Türkiye'de olmanın özel bir duygu olduğunu söyleyen Naci Ünüvar, "Burada olmak çok güzel. Özel bir duygu. Fenerbahçe ile oynamak da güzel bir olay. Burada olmaktan ve böyle bir maç oynamaktan zevk almak gerekiyor." dedi.
Ayrıca, "Türkçe çoğu şeyi anlayabiliyorum ama İngilizce ile de kendimi kurtarabiliyorum. Geçen sene bir sakatlığım olmuştu. Şimdi bütün antrenmanlara katılıyorum. Yüzde 100'ümü verebiliyorum. Artık antrenmanlar daha güzel geçiyor" diye konuştu.