Naci Ünüvar, 2023'e kadar Ajax'ta!

Ajax, 17 yaşındaki futbolcusu Naci Ünüvar'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; ajax.nl
Naci Ünüvar, 2023'e kadar Ajax'ta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 19:17
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Türk asıllı Hollandalı oyuncu Naci Ünüvar ile yeni sözleşme imzaladı.

Ajax Kulübü, sol kanat ve forvet arkasında görev yapan 17 yaşındaki Naci'nin 2022'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulübün altyapısına 2011'de dahil olan Naci Ünüvar, bu sene Spakenburg'a karşı 7-0 kazanılan kupa maçıyla A takımda ilk kez forma giymiş ve bir gol atmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için