Naci Görür'den yeni açıklama: 'Uzatmaları oynuyoruz'

İstanbul depremi ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması daha geldi. Ece Üner'in sunduğu tv100 özel deprem yayınına canlı bağlanan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili "99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70'lere çıktı. Artık uzatmaları oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var. Yani 15 sene öteye de gidebilir, öne de gelebilir. Gerçi 15 sene öne gelmesini geçtik ama gecikebilir de" dedi.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



NACİ GÖRÜR'ÜN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



"Türkiye'de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı ve daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu doğanın gerçeğini ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar."



"ZARARLARI AZALTMAK MÜMKÜN"



"Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor."



"20 senede içinde biz tüm Türkiye'yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul'u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99'ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da 'herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar "



"ARTIK UZATMALARI OYNUYORUZ"



"İstanbul'u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım."



"99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70'lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var."



"Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul'da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ