Nacho'nun yeni takımı belli oluyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez ile görüşmelerde sona geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nacho'nun yeni takımı belli oluyor
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21 Haziran 2024 17:52
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki savunma oyuncusu Nacho Fernandez'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Relevo'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, yıldız oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya geldi.

İki tarafın maaş ve sözleşmenin diğer şartlarında anlaşmaya büyük oranda vardığı belirtilirken, Nacho'nun Avrupa Şampiyonası'ndan dönmesinin bekleneceği ifade edildi.

Haberde, iki tarafında hangi sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı konusunda herhangi bir rakam belirtilmedi.

AL ITTIHAD DA İSTİYORDU

Nacho Fernandez'e Al-Qadsiah'ın yanı sıra kadrosunda Benzema, Kante gibi isimleri bulunduran Al Ittihad'ın da teklifi olduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlanamadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 46 maça çıkan Nacho Fernandez, bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.

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