Nacho Fernandez: "Arda çok önemli olacak"

Real Madrid'in deneyimli isimlerinden Nacho Fernandez, Arda Güler için, "Kulübün önemli oyuncularından biri olacak" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nacho Fernandez: 'Arda çok önemli olacak'
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13 Ocak 2024 17:48
Real Madrid forması giyen Nacho Fernandez, Barcelona ile oynanacak Süper Kupa maçından önce açıklamalarda bulundu.

Nacho, basın toplantısında Arda Güler'le ilgili de konuştu. İspanyol futbolcu, Arda Güler için, "Arda Güler çok kaliteli ve kişilikli bir oyuncu. Kulüp için çok önemli bir oyuncu olacak" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in Arandina ile oynadığı maçta ilk kez süre alan Arda Güler, Kral Kupası'ndaki Atletico Madrid maçında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

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