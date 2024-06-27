Nacho Fernandez, Al Qadsiah ile imzaladı

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Qadsiah'a imza attı.



34 yaşındaki İspanyol savunmacı, Suudi ekibiyle 2026 yılına dek sözleşme imzaladı.



İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA



Nacho imza töreninde açıklama yaparak "Real Madrid'den ayrılma kararı hayatımın en zor kararıydı. Kulübe aylar önce söylemiştim, o zaman şüphelerim vardı. Ama yaptıklarımızdan mutluyum, Real Madrid'le kazanacak hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açmanı.'' ifadelerini kullandı.



26 KUPA KAZANDI



Nacho, 2001 yılında henüz 10 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 2012 yılında A Takım'ın as oyuncusu olana kadar altyapı takımımızın tüm kategorilerinde forma giydi. O günden bu yana 12 sezon boyunca formamızı terletti. Real Madrid tarihinin en başarılı isimlerinin başına yer aldı. Bu süre boyunca 364 maç oynadı ve 26 şampiyonluk kazandı.



Yıldız isim, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 2 Copa del Rey ve 5 İspanya Süper Kupası kazandı.





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