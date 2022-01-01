Nacho'dan Yamal'a; 'İnanılmazdı'

İspanya'da Nacho Fernandez, Fransa'yı geçerek EURO2024'te finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Lamine Yamal'ın attığı golü değerlendiren Nacho Fernandez, "Lamine Yamal'ın golü 16 yaşındaki bir çocuk için inanılmazdı" dedi.



Final için konuşan Nacho Fernandez, "Mutluyuz ama bu kontrollü bir mutluluk. Buraya geliş amacımızın sadece yarısını gerçekleştirdik, henüz bir şey kazanmadık. Şimdi dinlenme ve kutlama zamanı. Berlin'de görüşürüz." sözlerini sarf etti.



