Nacer Chadli'de 200 bin euroluk pürüz

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Transferde hareketli günler geçiren ve ilk yabancı transferini Enzo Roco ile gerçekleştirenşimdiki hedef, West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan... Kartal, uzun süredir takip ettiği Belçikalı oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti.Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah beyazlıların West Bromwich ile anlaşmaya çok yakın olduğu arada sadece 200 bin euro'luk bir farkın kaldığı öğrenildi. Chadli için 2 yıl önce Tottenham'a 15.2 milyon Euro ödeyen West Bromwich'in bu nedenle fiyatta indirime yanaşmadığı öğrenildi.Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika'yla 6 maça çıkan ve üçüncülük yaşayan Chadli'nin piyasasını artırması da West Bromwich'i Beşiktaş karşısında tok satıcı konumuna getirmiş durumda. İngiliz ekibi ile pazarlıklar sürerken bir taraftan da Chadli ile görüşmelerde sona erdi.Beşiktaşlı yöneticiler, futbolcu ve menajeriyle büyük ölçüde anlaşırken, eğer kulübüyle pürüzler giderilirse Chadli'yle anlaşma sağlanacak. Geçen sezon Premier Lig'de 38 maçta West Bromwich forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Fas asıllı oyuncu, Dünya Kupası'nda Japonya karşısında takımının maçı 3-2 kazanmasını sağlayan golü atmıştı.