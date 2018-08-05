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Nacer Chadli için transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nacer Chadli için teknik direktör Darren Moore'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nacer Chadli için transfer açıklaması!
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05 Ağustos 2018 17:00
Championship takımlarından West Brom'un teknik direktörü Darren Moore, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcu Nacer Chadli hakkında konuştu.

''EĞER AYRILIRSA SİZ DUYARSINIZ''

Chadli'nin kadroda olduğunu söyleyen Moore, ''Sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli, West Bromwich Albion'un oyuncusu. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Chadli antrenmanlara döndü ve Salı günü oynanacak Nottingham Forest maçında oynayacak.'' dedi.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla değerini arttıran Chadli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Menajerimi çağırıp önümüzde neler var bakacağız. Masada birkaç transfer teklifi olabilir.'' demişti.

İngiliz basını ise Chadli için West Brom'a gelen bir teklifin olmadığını belirtmişti.

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