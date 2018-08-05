Championship takımlarından'un teknik direktörü, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Belçikalı futbolcuhakkında konuştu.Chadli'nin kadroda olduğunu söyleyen Moore, ''Sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli, West Bromwich Albion'un oyuncusu. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Chadli antrenmanlara döndü ve Salı günü oynanacak Nottingham Forest maçında oynayacak.'' dedi.Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla değerini arttıran Chadli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Menajerimi çağırıp önümüzde neler var bakacağız. Masada birkaç transfer teklifi olabilir.'' demişti.İngiliz basını ise Chadli için West Brom'a gelen bir teklifin olmadığını belirtmişti.