'ın transferini bitirmek için uğraş verdiği'nin takımı West Brom ile yaptığı sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin süresi sona erdi.Belçikalı futbolcunun sözleşmesinde 19 milyon euroya serbest kalır maddesinin süresi doldu. Öte yandan West Brom'un diğer oyuncuları Ahmed Hegazi, Jonny Evans ve Salomon Rondon'un da serbest kalma maddesindeki süre doldu.28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Menajerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime ''Chadli çok yönlü bir oyuncu. Hücumda benim jokerim olur. Kanatta, forvette ve en büyük eksiğimiz olan 10 numarada da oynayabilir. Maddi koşullar uygunsa alınmasını isterim'' dediği iddia edilmişti.