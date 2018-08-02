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Nacer Chadli için süre doldu!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Nacer Chadli'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin süresi bitti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nacer Chadli için süre doldu!
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02 Ağustos 2018 16:50
Beşiktaş'ın transferini bitirmek için uğraş verdiği Nacer Chadli'nin takımı West Brom ile yaptığı sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin süresi sona erdi.

Belçikalı futbolcunun sözleşmesinde 19 milyon euroya serbest kalır maddesinin süresi doldu. Öte yandan West Brom'un diğer oyuncuları Ahmed Hegazi, Jonny Evans ve Salomon Rondon'un da serbest kalma maddesindeki süre doldu.

''BU HAFTA OTURUP KARAR VERECEĞİZ''

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Menajerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime ''Chadli çok yönlü bir oyuncu. Hücumda benim jokerim olur. Kanatta, forvette ve en büyük eksiğimiz olan 10 numarada da oynayabilir. Maddi koşullar uygunsa alınmasını isterim'' dediği iddia edilmişti.

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