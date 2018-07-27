Nacer Chadli için Beşiktaş'tan teklif yok

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Belçikalı futbolcu Nacer Chadli için transfer iddiası geldi.
TEKLİF YOK, DEĞERİ 18-20 MİLYON
İngiliz basını, West Brom forması giyen Chadli için Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmediğini belirtti. Sol kanat pozisyonunda forma giyen oyuncunun bonservis değerinin ise 18-20 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.
''ZAMANI GELDİ...''
Öte yandan Belçika basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Menajerimi arayıp elinde neler var sormanın zamanı geldi. Bence masada birkaç teklif vardır. Sakin bir şekilde teklifleri değerlendirip bazı kararlar vereceğiz.'' diye konuştu.
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TEKLİF YOK, DEĞERİ 18-20 MİLYON
İngiliz basını, West Brom forması giyen Chadli için Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmediğini belirtti. Sol kanat pozisyonunda forma giyen oyuncunun bonservis değerinin ise 18-20 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.
''ZAMANI GELDİ...''
Öte yandan Belçika basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Menajerimi arayıp elinde neler var sormanın zamanı geldi. Bence masada birkaç teklif vardır. Sakin bir şekilde teklifleri değerlendirip bazı kararlar vereceğiz.'' diye konuştu.
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