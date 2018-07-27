Nacer Chadli için Beşiktaş'tan teklif yok

'ın transfer listesinde yer alan Belçikalı futbolcuiçin transfer iddiası geldi.İngiliz basını, West Brom forması giyen Chadli için Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmediğini belirtti. Sol kanat pozisyonunda forma giyen oyuncunun bonservis değerinin ise 18-20 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.Öte yandan Belçika basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Menajerimi arayıp elinde neler var sormanın zamanı geldi. Bence masada birkaç teklif vardır. Sakin bir şekilde teklifleri değerlendirip bazı kararlar vereceğiz.'' diye konuştu.