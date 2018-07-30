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Nacer Chadli, Beşiktaş için kararını veriyor!

Ndiaye ve Kagawa transferlerinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, flaş bir ismi listesine aldı. West Brom'u gelecek planlarından tamamen çıkaran Belçikalı için İngilizler'e satış opsiyonlu kiralama teklifi dahi yapıldı. Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Chadli ise, "Bu hafta menajerimle görüşüp kararı vereceğiz" dedi.

Kaynak: Fanatik
Nacer Chadli, Beşiktaş için kararını veriyor!
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30 Temmuz 2018 08:37
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği arttı.

10 numara ve forvet pozisyonuna öncelik veren Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son olarak Nacer Chadli girdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Premier Lig'den düşen West Bromwich ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı için Kartal'ın İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi dahi yaptığı ortaya çıktı.

En kritik görüşme

Ancak bu noktada Chadli'nin vereceği karar da çok büyük önem taşıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu menajeriyle bir araya gelecek ve net fikrini ortaya koyacak. Belçikalı'nın yeni bir maceraya sıcak bakmasını açıklaması ve üzerine, "Menajerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz" ifadelerini kullanması Beşiktaş'ın umutlarını artırdı.

Bu kez iyi gidiyor

Beşiktaş kulislerinde konuşulan bir başka kritik detay da temsilcimiz ile Chadli arasında şu ana kadar yürütülen görüşmelerin son derece pozitif seyrettiği yönünde. Daha önce gündeme gelen Ndiaye ve Kagawa'dan beklediği sonuçları alamayan Kartal'ın Belçikalı star için ciddi rakamları da gözden çıkardığı bildirildi.

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