Nace koduna göre muafiyet, nace kodu muafiyet kapsamı

NACE kodu ile muafiyet sorgulama işlemleri ile işyerinizden çalışma muafiyeti alıp alamayacağınızı sorgulayabilirsiniz. NACE kodunu seçme/girme işlemi, şu anki uygulamaya göre, faaliyet konularına göre bütün işyerlerinin NACE kodlarının bulunduğu genel bir listeden o işyerine ait NACE kodunun seçilmesi şeklinde olmayıp, kullanıcının önüne gelen listede yer alan sınırlı sayıdaki NACE kodlarından birini seçme şeklindedir. Yani işlem sırasında, işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna karşılılık gelen NACE kodları görüntülenmekte, e-bildirge kullanıcısı karşısına çıkan sınırlı sayıdaki kod listesinden birini seçmek zorunda kalmaktadır.

04 Mayıs 2021 11:25
Nace koduna göre muafiyet, nace kodu muafiyet kapsamı
Muafiyet kapsamındaki NACE kodları açıklaması bulunmuyor. Bağlı olunan ticaret odası üzerinden yapılacak NACE kodu sorgulaması ile faaliyet gösterilen iş kolunun Bakanlık genelgesinde yer alan muaf işletlemeler arasında yer alıp almadığı öğrenilebilir.
Sektörlere göre değişiklik gösterebilen NACE Kodu listesini Ticaret Bakanlığı belirlemekte ve meslek kollarına göre NACE Kodu bilgilerine bu listeler vasıtasıyla erişilebilmektedir.

Çalıştığınız işyerinin muafiyet kapsamına girip girmediğini NACE kodları ile öğrenebilirsiniz.

NACE KODU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SGK'nın resmi web sitesinden SGK NACE Kodları listesine erişerek NACE Kodlarını ve iş yeri tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.

NACE KODU NEDİR?

Türkiye'de pek çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işyerlerinin altı haneli olan NACE kodları kullanılmaya başlanacaktır.



ÇALIŞMA MUAFİYET İZNİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR VİDEO İZLE


NACE KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

NACE kodu, SGK sicil numarasına bakılarak, vergi levhasındaki ana faaliyet alanı incelenerek ve bağlı bulunulan ticaret odasının internet sitesinden öğrenilebilir.

İLAVE NACE KODU TALEBİ NASIL YAPILIR?

Talep edilen ilave faaliyet kodunun (NACE) Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil olunan iş konusuna uygun olmalıdır.
Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğünden tescilinin yaptırılması,
Odamıza hitaben yazılan NACE talep dilekçesinin, nace@ito.org.tr e-posta adresine gönderilmesi veya İTO Merkez Üye Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

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