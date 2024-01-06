NAC Breda'dan Beşiktaş açıklaması

NAC Breda, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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NAC Breda'dan Beşiktaş açıklaması
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06 Ocak 2024 13:45
Son güncelleme 06 Ocak 2024 13:47
İsmi Beşiktaş ile anılan teknik direktör Jean Paul van Gastel için kulübünden açıklama geldi. 

Hollanda Ligi ekibi NAC Breda, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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