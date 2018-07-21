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Naby Keita'dan Bayern Münih itirafı

Yaz transfer döneminde RB Leipzig'den Liverpool'un yolunu tutan Naby Keita, transfer süreci ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Naby Keita'dan Bayern Münih itirafı
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21 Temmuz 2018 14:42
Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den Liverpool'a transfer olan Naby Keita, transfer sürecinde Barcelona ve Bayern Münih'in de kendisini istediğini dile getirdi.

Gineli yıldız, yaptığı açıklamada Barcelona ve Bayern Münih'ten de teklif aldığını ancak Jurgen Klopp ve Anfield Road'un Liverpool'u seçmesinde büyük etmen olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in de kendisiyle ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Keita, ''Doğru, başka takımlar da benimle ilgilenmişti ama Liverpool'e seçtim'' ifadelerini kullandı.

Keita, Temmuz ayında 60 milyon euro karşılığında RB Leipzig'den Liverpool'a transfer olmuştu.

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