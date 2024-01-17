Nabil Fekir'den Galatasaray cevabı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Nabil Fekir'den transfer için açıklama geldi. Real Betis'te kalıp kalmayacağı sorulan Fekir, "Şu an için evet" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nabil Fekir'den Galatasaray cevabı!
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17 Ocak 2024 16:14
Real Betis forması giyen Nabil Fekir, transfer için gelen soruya cevap verdi.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Fekir, salı günü antrenmandan sonra taraftarlardan tarafından gelen Betis'te kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Şu an için evet" cevabını verdi.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Betis'te sadece 6 maçta süre bulabildi.

Fransız yıldızın kulübü Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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