Nabil Fekir'den Galatasaray cevabı!

Real Betis forması giyen Nabil Fekir, transfer için gelen soruya cevap verdi.
Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Fekir, salı günü antrenmandan sonra taraftarlardan tarafından gelen Betis'te kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Şu an için evet" cevabını verdi.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Betis'te sadece 6 maçta süre bulabildi.
Fransız yıldızın kulübü Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Fekir, salı günü antrenmandan sonra taraftarlardan tarafından gelen Betis'te kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Şu an için evet" cevabını verdi.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Betis'te sadece 6 maçta süre bulabildi.
Fransız yıldızın kulübü Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.