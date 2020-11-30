Nabil Dirar'ın yeni takımı netleşiyor, taraftar kararsız

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

'de kadro dışı bırakılaniçin Belçika'ya geri dönüş ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.Belçika basını, 34 yaşındaki futbolcunun Club Brugge ile görüşmelerinde son aşamaya geldiğini ve devre arasında resmi imzaların atılabileceğini yazdı.Daha önce de birçok kez Belçika'ya döneceği belirtilen Dirar, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertli takımda kalmıştı.Öte yandan Belçika'da yapılan ankette Club Brugge taraftarları Nabil Dirar'ın geri dönüşü konusunda kararsız kaldı.Oy verenlerin yüzde 50'si Nabil Dirar'ın transferine olumlu bakarken, yüzde 50'si ise transfere karşı çıktı.2017'de 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.