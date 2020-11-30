Nabil Dirar'ın yeni takımı netleşiyor, taraftar kararsız

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar, Belçika'da Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Nabil Dirar'ın yeni takımı netleşiyor, taraftar kararsız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2020 17:28
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar için Belçika'ya geri dönüş ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.

Belçika basını, 34 yaşındaki futbolcunun Club Brugge ile görüşmelerinde son aşamaya geldiğini ve devre arasında resmi imzaların atılabileceğini yazdı.

Daha önce de birçok kez Belçika'ya döneceği belirtilen Dirar, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertli takımda kalmıştı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Belçika'da yapılan ankette Club Brugge taraftarları Nabil Dirar'ın geri dönüşü konusunda kararsız kaldı.

Oy verenlerin yüzde 50'si Nabil Dirar'ın transferine olumlu bakarken, yüzde 50'si ise transfere karşı çıktı.

2017'de 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için