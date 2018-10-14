Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Nabil Dirar'ın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği hemen hemen belli oldu.Dirar'ın, eski takımı Monaco'ya dönme ihtimalinin olduğu öğrenildi.Faslı yıldızın, Fransız ekibine haber gönderdiği ve devre arasında transferi için gerekli hamlenin yapılması ricasından bulunduğu bildirildi.Dirar'la ilgili son kararı ise takımın başına geçecek olan yeni hoca Thierry Henry'nin vereceği konuşuluyor.