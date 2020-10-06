Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.
Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.