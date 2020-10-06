Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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06 Ekim 2020 21:44
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.



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