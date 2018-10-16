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Nabil Dirar'dan flaş yanıt; "Farkı ödeyin"

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'ya 'Beni alın' diye haber gönderen Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın, ayrılık şartları ise ağır.

Kaynak: Sabah
Nabil Dirar'dan flaş yanıt; 'Farkı ödeyin'
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16 Ekim 2018 03:38
Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Nabil  Dirar'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i İstanbul'a davet etti. 2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu.

İşte Dirar'ın öne sürdüğü iki şart:

1- Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim.

2- Yıllık ücretimde indirim yapmam, yeni takımda maaş farkı olursa siz ödersiniz. F.Bahçe yönetimi, şartları öğrendikten sonra beklemeye geçti. Menajerine "Teklif varsa getir, değerlendireceğiz" talimatı verildi.

Monaco'dan alınan Dirar'a 4.5 milyon Euro bonservis ödendi. Yıllık maaşı 2 milyon Euro civarı.

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