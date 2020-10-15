Nabil Dirar'a ülkesinden sürpriz teklif

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'a ülkesinden teklif geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Nabil Dirar'a ülkesinden sürpriz teklif
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15 Ekim 2020 09:10
Teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkardığı isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı yıldız için son olarak ülkesinin en önemli takım Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Ancak 34 yaşındaki Dirar'ın 2 milyon Euro'luk maaşı büyük sıkıntı yaratıyor. Eğer Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferin gerçekleşebileceği belirtildi.



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