Nabil Dirar'a ülkesinden sürpriz teklif

Teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkardığı isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı yıldız için son olarak ülkesinin en önemli takım Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.



Ancak 34 yaşındaki Dirar 'ın 2 milyon Euro 'luk maaşı büyük sıkıntı yaratıyor. Eğer Fenerbahçe , tecrübeli futbolcunun ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferin gerçekleşebileceği belirtildi.



