Nabil Dirar'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in ve ayrıca Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin teklif yaptığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nabil Dirar'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2021 17:24
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar için Fas basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Lions de Atlas'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Nabil Dirar'a kulüp yönetimi istediği kulübe gitme izni verdi. Fenerbahçe'nin bonservis istemediği 34 yaşındaki Faslı, kendisine kulüp aramaya başladı. Haberin detayında, Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in bir teklifinin olduğu ve bunun dışında Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinde de bazı tekliflerin geldiği belirtildi.

Nabil Dirar'ın son kararını ocak ayı sonuna kadar vereceği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı bilgisinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Nabil Dirar, sarı lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol atıp 12 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için