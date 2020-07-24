Nabil Dirar'a Belçika'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar için Belçika'dan teklif geldiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Nabil Dirar'a Belçika'dan talip çıktı
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24 Temmuz 2020 18:17
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar için Belçika'dan yeni bir iddia geldi.

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün, eski oyuncusunu takıma katmak için istekli olduğu belirtildi.

2008-2012 yılları arasında Club Brugge'de oynayan Faslı oyuncu, 6 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılarak Monaco'ya transfer olmuştu.

2018 yılında da Dirar'ın adı Brugge ile anılmış ancak oyuncu sonrasında takımda kalmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'de 32 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı.



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