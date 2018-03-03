Nabil Dirar: 'Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz'

Nabil Dirar FB TV'de yayınlanan 1'e 1 programında kendisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu...Faslı oyuncu, ". Kendi özümden uzaklaşmamaya gayret gösteriyorum. Şakalaşmayı seviyorum, insanlarla eğlenmeyi seviyorum. Küçükken tamirciydim, arabaları tamir etmeye çalışıyordum. 2 gün okula gidiyordum, okuldan ayrı olarak da 3 gün çalışıyordum bir oto tamirhanesinde. Bunun yanında da düşük bir seviyede futbol oynamak istiyordum, biraz hayatımı kazanabilmek için" dedi.