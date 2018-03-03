  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..

Nabil Dirar: "Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz"

Nabil Dirar FB TV'de yayınlanan 1'e 1 programında kendisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu...

Nabil Dirar: 'Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 12:41
Nabil Dirar FB TV'de yayınlanan 1'e 1 programında kendisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu...

Faslı oyuncu, "Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz. Hiçbir zaman büyümeyecek bir çocuktur. Hayatı olduğu gibi kabul eden bir insandır. Biliyorum ki, futbolcu olmak benim için gerçekten büyük bir şanstı. Ama ben hala kendim olmaya çalışıyorum. Kendi özümden uzaklaşmamaya gayret gösteriyorum. Şakalaşmayı seviyorum, insanlarla eğlenmeyi seviyorum. Küçükken tamirciydim, arabaları tamir etmeye çalışıyordum. 2 gün okula gidiyordum, okuldan ayrı olarak da 3 gün çalışıyordum bir oto tamirhanesinde. Bunun yanında da düşük bir seviyede futbol oynamak istiyordum, biraz hayatımı kazanabilmek için" dedi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için