Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor.



beIN SPORTS'un haberine göre; Nabil Dirar, Kasımpaşa kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden de geçen Dirar'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



35 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.



Fenerbahçe'de kısa bir süre öncesi Diego Perotti, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Zanka ile de yollar ayrılmıştı.



