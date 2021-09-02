Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki oyuncusu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
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Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
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02 Eylül 2021 14:20
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. 

beIN SPORTS'un haberine göre; Nabil Dirar, Kasımpaşa kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden de geçen Dirar'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

35 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.

Fenerbahçe'de kısa bir süre öncesi Diego Perotti, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Zanka ile de yollar ayrılmıştı.


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