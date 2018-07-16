Nabil Dirar için flaş iddia: 'Ayrılıyor'

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32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda.Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti..