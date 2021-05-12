'Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor'

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Fenerbahçe'den kiraladıkları Nabil Dirar hakkında açıklama yaptı.



Philippe Clement, kiralık olan Nabil Dirar'ın sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında oynamayacağını açıkladı.



Bu gelişmenin ardından Belçika basınına göre; Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki Faslı futbolcu, sarı-lacivertli takıma geri dönecek.



Belçika basınında yer alan haberde, Club Brugge'ün kiralamak için 700 bin euro ödediği Nabil Dirar'ı kadroda tutmak için herhangi bir hamle yapmayacağı belirtildi.



Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin de Nabil Dirar ile devam etmeyi düşünmediği ve Faslı futbolunun yaz aylarında yeni kulüp bulmak zorunda olduğu vurgulandı.



Bu sezon Club Brugge'de 5 resmi maça çıkan Nabil Dirar, toplamda 205 dakika forma giydi.



