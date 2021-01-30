Nabil Dirar eski takımıyla imzalıyor

Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Nabil Dirar'ın transferi konusunda Club Brugge ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Nabil Dirar eski takımıyla imzalıyor
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30 Ocak 2021 00:48
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan Faslı Nabil Dirar'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.

Dirar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ve Club Brugge'ün anlaşma sağladığı ve oyucunun önümüzdeki günlerde eski takımına imza atacağı belirtildi.

34 yaşındaki Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25.07.2020 tarihhinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.

Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.



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