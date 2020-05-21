Nabil Dirar: 'Bundesliga iştahımı kabarttı'

Sezon içinde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar açıklamalar yaptı.

Nabil Dirar: 'Bundesliga iştahımı kabarttı'
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21 Mayıs 2020 09:02
Sezon içinde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

Faslı futbolcu, "İdmanlara yeniden başlamak çok güzeldi ama testlerdeki sıkıntı nedeniyle bir kez daha futboldan koptuk. Şimdi yeniden saha çalışmalarına başladığımız için mutluyuz. Futbolu çok özledik. Bundesliga'yı izledikçe iştahım daha da kabardı" ifadelerini kullandı.

 

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