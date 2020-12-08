Nabil Dirar bonservisini alıp gitmek istiyor

Nabil Dirar, Fenerbahçe'den bonservisini alarak ayrılmak istiyor. Faslı Milli futbolcu, bu sezon hiç forma giymedi.



Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



BRUGGE'YE DÖNECEK



Nabil Dirar, saha önce formasını giydiği Club Brugge'ye geri dönmek istiyor. Kanat oyuncusu, 2008-2012 yılları arasında Brugge takımının formasını terletti.



Faslı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla toplam 73 Süper Lig maçına çıktı. 34 yaşındaki Dirar, bu maçlarda takımına 7 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.



