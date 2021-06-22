Nabil Dirar'a kulüp aranıyor

Sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek Nabil Dirar'ın bonservisiyle ayrılması isteniyor.Şu anda Süper Lig ve Belçika'dan bazı takımlar Dirar'la ilgilense de henüz resmi bir teklif olmadı.Sarı-lacivertlilerin esas amacı yeni sezon hazırlıkları başlamadan Faslı futbolcuyla yolları ayırmak... Dirar da şu an itibariyle Fenerbahçe'de devam etmeyi istemiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adı Erzurumspor ile anılan tecrübeli futbolcu kiralık olarak eski takımı Club Brugge'ye gitmişti.Fenerbahçe'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Dirar'a Süper Lig ekibi Kayserispor talip oldu.