NA LCS'de Bjergsen'in haftası!



Bu sezona pek iyi başlangıç yapamayan ve 6. haftaya kadar 4 galibiyet 6 mağlubiyetle yetinen takım, önce Echo Fox sonrasında Optic Gaming karşısında temiz galibiyetler alarak bu yarışta kendilerinin de olduğunu gösterdi.



Tartışmasız her 2 maçta da Bjergsen fırtınası esti. Önce Echo Fox karşısında 6-0-12 skor ve %100 skora katkıyla oynayan oyuncu, Galio ile yapmış olduğu harita rotasyonlarında takımını oldukça rahatlattı. Bu maçta Echo Fox, şampiyon seçim ekranında sürpriz bir tercih yaparak Fiora aldı fakat pek işe yaradığı söylenemez.



Optic Gaming karşısında ise Ryze seçimine yönelen oyuncu, yine aynı şekilde harita rotasyonlarında önemli rol oynadı. 6-1-4 skor ile oynayan Bjergsen, oyunun kırılma noktalarında kilit rol oynadı.



Bu sonuçlarla birlikte TSM yükselişe geçerken, oyun tarzlarını her hafta inatla denemelerinin meyvelerini yiyiyor gibi gözüküyor. Önceki haftalarda da Taliyah ile midden diğer lanelere rotasyonlar yapan takıma karşı önümüzdeki haftalarda nasıl önlem alınacak hep birlikte göreceğiz.



Yazar: İbrahim "Doctor" Karaaslan



