NA LCS'de 7.hafta 1.gün'de neler oldu...



TEAM LIQUID - 100 THIEVES





Eşit puana sahip iki takımın mücadelesi kıran kırana geçmesi beklenirken TL ekibi maçı resmen domine etti. Rakibine 1 skor ve sadece 2 kule veren TL ekibi oyunu 30 dakika sonunda kapatmayı başardı. 5-0-6 lık Shen skoruyla maçın adamı seçilen Impact geçtiğimiz haftalarda yaşadığı performans düşüklüğünü üstünden atmış gibi gözüktü.











TSM - FLYQUEST





Lig tarihin en kötü başlangıcını yapan TSM karşısında bu sefer ligin orta seviye ekiplerinden biri olan FLY vardı. Oyunun başında yaptıkları ufak hatalar dışında TSM oyunu istediği yere getirmeyi başardı ve 32 dakika süren oyunu kazanmayı başardı ve rakiplerine geri döndüklerini bir kez daha gösterdiler.











CLG - C9





Cloud 9 ligde liderlik yarışının en büyük takipçilerinden biriyken karşısında ligin sonuna demir atmış CLG takımı vardı. Oyunun başında C9 oyunu istediği gibi domine etse bile belli bir yerde sonra kontrolü kaybettiler ve CLG ekibine geri dönüş imkanı verdiler. Stixxay'in Xayah ile şahaneler yarattığı maçta CLG ekibi 44 dakika süren maçı kazandı ve liderlik yolunda C9 takımına çelme takmış oldu.











GOLDEN GUARDIANS - ECHO FOX





Geçen senenin NA LCS süper starlarından Contractz'ı takımında bulunduran GGS ekibi lige kötü bir başlangıç yapmıştı. CLG ekibinin maçını kaybetmesiyle beraber son sıralardan kurtulma şansına sahip olan GGS ekibin karşısında ise ligin durdurulmaz Echo Fox vardı.





8.4 yamasında güçlü gibi gözüken Volibear seçimini ilk defa bu maçta gördük. Günün diğer maçlarına nazaran hızlı başlayan maçta neredeyse dakikadan fazla skorun olduğunu gördük. Bu kaostan faydalanan GGS ekibi ligin lideri olan FOX takımı yenmeyi başardı ve son sıralardan kurtulmayı başardı.











Clutch Gaming - Optic Gaming





Lig üst sıralarının kaybetmesiyle üst sıralara yükselmek isteyen CG ekibi bu maça tam donanımlı olarak gelmiş gibi gözüküyor. Hakuho yaptığı Thresh oyunları ile göz doldururken CG ekibi ligin üst sıralarını kovalamayı sürdürdü. 26 dakika süren oyunda OPT ekibi sadece 1 skor almayı başardı ve CG ekibi neredeyse perfect oyun yapmayı başardı.





Alınan sonuçlara göre puan tablosu şöyle şekillendi:









