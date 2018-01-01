N3rd Street Gamers En İddialı Girişimiyle Geliyor

N3rd Street Gamers (NSG) Doğu Konferansı Şampiyonasını açıkladı. Şampiyonada CS:GO, Overwatch, Starcraft II, HearthStone, Madden NFL, Rocket League ve dövüş oyunları şeklinde 7 farklı espor branşı olacak.



ABD Doğu Konferansı LAN Oyunları Turnesi 5 oyun türünde oynanacak olan toplam 18 turnuva içerecek ve bunlar için ayrılan toplam ödül 200.000$ değerinde olacak.



ABD Doğu Konferansı LAN Oyunları Turnesi'nin toplam 3 durağı olacak. Öncelikle Chicago ve Philadelphia'da yapılacak. Bu turnuvalarda üst tura çıkmaya hak kazanan takımların katılacağı büyük turnuva, Washington'da yapılacak ve turne sona erecek. CS:GO için belirlenen ödül havuzu ise 55.000$ değerinde.



NSG, bu turnuvayı bugüne kadar yapmş oldukları en iddialı girişim olarak nitelendiriyor.



Bu offline duraklara ek olarak, ekiplerin becerilerini test etmelerine ve LAN etkinliklerine yönelik seyahat desteğine imkan verecek, yazlık eğitim kampları ve online elemeler de dahil olmak üzere bir dizi küçük yarışmalar içerecek olan NSG Academy etkinlikleri olacak.



Etkinlik tarihleri, para ödülleri dağılımı ve daha ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde NSG tarafından açıklanacak. ABD Doğu Konferansı LAN Oyunları Turnesi hakkında detaylı bilgiler için bizi takip etmeye devam edin.



