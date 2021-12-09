N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi. Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan paylaşım geldi.
N'Sakala, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve düştüğü "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" notuyla Sergen Yalçın'a veda etti.
N'Sakala, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve düştüğü "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" notuyla Sergen Yalçın'a veda etti.
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