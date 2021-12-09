N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda
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09 Aralık 2021 15:39
Fabrice N'Sakala
Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi. Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan paylaşım geldi.

N'Sakala, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve düştüğü "Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun" notuyla Sergen Yalçın'a veda etti. 

 
 
 
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Fabrice Nsakala (@fuego21.19)'in paylaştığı bir gönderi


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