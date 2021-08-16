N'Koulou, Trabzonspor'a gelirse yedek kalmak istemiyor

Nicolas N'Koulou'nun Trabzonspor'a gelmeye sıcak olduğu ancak yedek kalmak istemediği kaydedildi.

Haber; Sabah
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N'Koulou, Trabzonspor'a gelirse yedek kalmak istemiyor
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16 Ağustos 2021 10:58
Stoper takviyesi için gündemde olan Simon Deli'den menajerinin tavırları nedeniyle vazgeçen Trabzonspor yönetimi, bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmeye başladı.

Son olarak Torino'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun ilk kurulan temasta olumlu bir yaklaşım sergilediği ancak sonrasında yedek kalmak istemediği için kararsızlık yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

BİR SORU - BİR CEVAP
İSKENDER GÜNEN

Bu sezon beklenti yüksek
"Trabzonspor lige Yeni Malatyaspor maçıyla başlıyor. Çok önemli transferler yaptı. Yeni sezondan ne bekliyorsunuz?
Trabzonspor, geçen yıla göre alternatifli ve de zengin bir kadro yapılanmasına sahip. Bu yüzden de beklentiler çok fazla. Lige iyi bir başlangıç yapmak, öz güveni artırma ve de taraftarlarına ümitler verme açısından büyük önem taşır. Malatyaspor maçıyla girilecek süreçte, geçen yılın başlangıcını göz önüne getirdiğimizde bugünkü kadro çok daha farklı sonuçları alabilecek yeterlilikte diye düşünüyorum."


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