N'Koudou: 'Umarım şampiyon olacağız'

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"Takım için iyi bir gündü. Herkes ilk yarıda mükemmeldi. İkinci yarıda da iyiydik aslında ama 3. golden sonra rahatladık. Bunu yapmamamız lazım. Olsun, liderliğimizi pekiştirdik. Umarım şampiyon olacağız."



"Bence aramızdaki iyi ilişkinin sonucu olarak takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu yok. Golü kimin attığının, kimin oynadığının önemi yok. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Bu şekilde devam edip şampiyon olmak istiyoruz."



