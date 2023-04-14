N'Koudou: "Trabzonspor maçında oynamaya hazırım"

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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N'Koudou: 'Trabzonspor maçında oynamaya hazırım'
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14 Nisan 2023 10:41
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sistemine uymadığı için kadro dışı bıraktığı Georges-Kevin N'Koudou, Atletico Madrid ile depremzedeler yararına oynanan maçta bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Güneş'in 84. dakikada oyuna aldığı Kamerunlu futbolcu 88'de takımının 2. golünü atarken resmi maçlarda da şans beklediğini ifade etti.

YETENEKLER ÖLMEZ

N'Koudou "Yaşadığım sıkıntılara rağmen hiçbir zaman antrenmanlarımı aksatmadım. Yeteneklerin ölmeyeceğini gösterdim. Hocamız Trabzonspor karşısında da bana forma şansı verirse aynı performansı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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